شخص يصطاد أرانب برية نادرة بصحراء المملكة.. و«الحياة الفطرية» ترد (فيديو)

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نشر المهندس فنيس العجمي، مستشار الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت، والمهتم بالبيئة والحياة الفطرية، مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص وهو يتباهى بإبادة مجموعة كبيرة من الأرانب البرية النادرة والكبيرة في صحراء المملكة.

وقال “العجمي” في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “في أول رمضان، الناس تبحث عن الرحمة والأجر، وهذا يتفاخر بإبادة مجموعة كبيرة من الأرانب البرية النادرة، ظلم الإنسان كبير”، موجهاً الرسالة أيضاً إلى هاني محمد علي تطواني‏، ‏‏نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية.

من جانبه، تفاعل “تطواني” مع رسالة “العجمي”، بقوله: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات أخي (أبو نواف)، فعلاً مثل هذه التجاوزات السافرة للنظام أقل ما توصف به هو أنها استهتار”.

وأضاف “تطواني”: “بكل تأكيد يجب معاقبة كل من يخالف الأنظمة، وهناك يبرز دور المواطن للتبليغ عن مثل هذه المخالفات عبر القنوات المختلفة المتاحة فكما تعلم فإن هذا واجبنا ولا نشكر عليه”.