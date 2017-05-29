«أمير المدينة» يشارك رجال الأمن إفطارهم بالمسجد النبوي ويتفقد أوضاعهم

تواصل – واس:

شارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المُنَوَّرَة، رجال الأمن إفطارهم بساحة المسجد النبوي بحضور مدير الشرطة اللواء هادي درهم الشهراني، وقائد قوة الطوارئ بالمنطقة بجاد ماجد الحربي.

واطَّلَعَ سُمُوُّه على سير عمل رجال الأمن في تنفيذ الخطة الأمنية والمرورية لشهر رمضان المبارك؛ من أجل توفير الراحة لقاصدي المسجد النبوي خلال شهر المبارك.

وعبر الأمير فيصل بن سلمان، عن شكره لجميع القطاعات الأمنية بالمنطقة على ما يبذلونه من جهد لحماية الأرواح والممتلكات؛ إنفاذاً لتوجهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حَفِظَهُمَا اللَّهُ – وفي ظل اهتمام وعناية القيادة الرشيدة بمدينة رسول الله صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وزوار المسجد النبوي، سَائِلاً الله للجميع التوفيق.