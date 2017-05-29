شيكاغو الأمريكية تغلي.. الجريمة تنتعش ومساعٍ لزيادة أفراد الشرطة

تواصل – سامر محمد:

قالت وسائل إعلام أمريكية ‘‘إن عمدة مدينة شيكاغو الأمريكية اليهودي “رام إمانويل” يسعى حَالِيَّاً لتوظيف المزيد من الأفراد للانضمام إلى شرطة المدينة؛ من أجل محاولة السيطرة على تصاعد الجرائم بها، وشيوع الانفلات الأمني، وذلك بعد أن عبر الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عن تبرمه من هذا التطور، وتلميحه إلى إمكانية إرسال قوة من الشرطة الفيدرالية إلى هناك‘‘.

وتحتل مدينة شيكاغو الأمريكية، المرتبة الثانية من بين أكثر المدن دموية في الولايات المتحدة، وتحدث الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في أكثر من مناسبة عن أن عمدة المدينة إذا لم يتمكن من السيطرة على الوضع، فبإمكانه الطلب منه وسيمده بالمساعدة.

وانتقد رواد موقع “يوتيوب” عمدة المدينة “إمانويل”، في تعليقاتهم على مقطع فيديو سجلته معه شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، تحدث فيه عن تراجع معدلات الجريمة في شيكاغو، متهمينه بالكذب والتدليس، ومؤكدين أن معدلات الجريمة تضاعفت في مدينتهم، وذهب البعض لوصفه بالشخص الفاشل.

وَقَالَ معلقون: ‘‘إن احتلال مدينة “نيو أورليانز” للمرتبة الأولى في جرائم القتل بالولايات المتحدة، مُنْذُ شهر مضى، لا يعني أن جرائم القتل في شيكاغو انخفضت، وإنمَا يَعْنِي أن جرائم القتل في “نيو أورليانز” سجلت رقماً قياسياً جديداً‘‘.