 «الخضيري»: «المشي» يحمي من ارتفاع ضغط الدم | صحيفة تواصل الالكترونية

«الخضيري»: «المشي» يحمي من ارتفاع ضغط الدم

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«الخضيري»: «المشي» يحمي من ارتفاع ضغط الدم

تواصل – فريق التحرير:

نصح الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، أمس الأحد، بممارسة المشي، للمحافظة على الوزن، ومنع ارتفاع ضغط الدم، بالإِضَافَةِ إلى تحسين المزاج.

وَقَالَ “الخضيري” في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: ‘‘إن من فوائد المشي: المحافظة على الوزن؛ وبالتالي يحمي من السكر، ويمنع ارتفاع ضغط الدم، إِضَافَةً إلى أنه يحسن المزاج، فاحرص على المشي ولو لـ30 دقيقة”.

وأضاف: لِتَجَنُّبِ ضغط الدم ومضاعفاته، يُنْصَح بأن لا يتجاوز استهلاك الملح 5 جم (ملعقة شاي صغيرة) في اليوم، واقترح استخدام البدائل مثل: الليمون، والتوابل، والكمون.

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