مدير جوازات «الجوف» يتفقد مكتب «القريات» ومنفذ الحديثة

تواصل – الجوف:

أجرى مدير جوازات منطقة الجوف جولة تفقدية للإدارات التابعة، حيث قَامَ بزيارة إدارة الوافدين بمحافظة القريات، وجوازات المحافظة، وجوازات منفذ الحديثة؛ وَذَلِكَ لِلاطمئنان على سير العمل، مع بداية الإجازة المدرسية، لا سِيَّمَا في ما يخص تطبيق الحملة الوطنية الشاملة لتعقب المخالفين وأمن الحدود تحت عنوان: “وطن بلا مخالف”.

بِدَوْرِهِ شَدَّدَ الناطق الإعلامي لجوازات المنطقة، العقيد عبدالمنعم الحيزان، على المخالفين بضرورة الاستفادة من المكرمة الملكية في ما تبقى من المدة، لتوفيق أوضاعهم، والتي تنتهي بنهاية شهر رمضان المبارك.