 مواطن يوثق انتشار «الديدان» بقطعة لحم في «مسلخ الباحة».. والأمانة تتفاعل (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

مواطن يوثق انتشار «الديدان» بقطعة لحم في «مسلخ الباحة».. والأمانة تتفاعل (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أبدت أمانة منطقة الباحة، اليوم الأحد، أسفها على المخالفة التي وثقها أحد المواطنين بكاميرا جواله في مسلخ الباحة، من انتشار للديدان بقطعة لحم على إحدى طاولة المسلخ، وتكدس الذباب.

وَقَالَتِ الأمانة في بَيَانٍ لَهَا عبر حسابها على “تويتر”: ‘‘إنه بعد الاطِّلَاع على المقطع تم على الفور توجيه المختصين بالأمانة (من أطباء بيطريين ومراقبين صحيين) إلى المسلخ النموذجي، والذي يقوم بتشغيله أحد المتعهدين المتعاقد معهم من قبل الأمانة، وقد تبين للمختصين صحة المادة التي تم بثها”.

وَأَكَّدَتْ، أنه تم تطبيق الأنظمة والتعليمات في مثل هذه الحالة، وهي مصادرة ماكينة المنشار المعنية، وعدد الأواني والسكاكين، وكذلك تطبيق الغرامة المالية بحدها الأعلى على مشغل المسلح؛ وَفْقَ لائحة الغرامات والجزاءات البلدية حيال عددٍ من المخالفات المرصودة، وأخذ التعهدات اللازمة على المشغل بعدم تكرار ذلك.

 

 

 

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