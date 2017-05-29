 دوريات جازان تضبط 24 حزمة «قات» وأكثر من 600 حبة «كبتاجون» | صحيفة تواصل الالكترونية

دوريات جازان تضبط 24 حزمة «قات» وأكثر من 600 حبة «كبتاجون»

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دوريات جازان تضبط 24 حزمة «قات» وأكثر من 600 حبة «كبتاجون»

تواصل – علي آل هاشم:

تَمَكَّنَتِ الفِرَق الْمَيْدَانية التابعة لإدارة دوريات اﻷمن بمنطقة جازان من إحباط تهريب كميات من القات وحبوب الكبتاجون المخدرة، وذلك في عمليتين منفصلتين.

حيث قامت إحدى دوريات اﻷمن في العملية اﻷولى، بعمل تفتيش مفاجئ بمدخل مدينة جازان تَمَكَّنَتْ خلاله من اﻹطاحة بشاب في العقد الثالث من العمر، عثر بداخل مركبته على 24 حزمة من نبات القات المحظور.

وفي العملية الثانية، رصدت إحدى دوريات اﻷمن مركبة من نوع كيا يستقلها شابان في موقع مشبوه ليتم استيقافهما وعند إجراء التفتيش اﻻحترازي للمركبة عثر بداخلها على 675 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة، فتم اتخاذ اللازم حيال الشابين والمضبوطات وإحالتهما لجهة الاختصاص.

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