الكيان الصهيوني يشيد «تلفريك» في القدس.. وتوقعات بغضب عربي ودولي

تواصل – وكالات:

في خطوة مفاجئة، قرر الكيان الصهيوني إنشاء خط تلفريك يربط القدس الغربية بالبلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة؛ وَهُوَ مشروع من المرجح أن يثير غضب الفلسطينيين والمجتمع الدولي.

وَقَالَ وزير السياحة ياريف ليفين، في بيان: ‘‘إن هذا المشروع من شأنه تسهيل وصول السياح والزوار إلى حائط المبكى”، المعروف لدى المسلمين بـ”حائط البراق”.

وأَوْضَحَتْ وزارة السياحة، أن مجلس الوزراء أَقَرَّ المرحلة الأولى من المشروع التي من المتوقع أن تبلغ تكلفتها 200 مليون شيكل (50 مليون يورو).

من جهته، قَالَ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “سنبني التلفريك للربط بين محطة القطار القديمة وباب المغاربة (المدخل الأقرب إلى حائط المبكى في البلدة القديمة في القدس)”.

ويمكن للتلفريك البالغ طول كابلاته 1.4 كلم نقل 3000 شخص في الساعة في الاتجاهين بسرعة 21 كلم في الساعة، حَسْبَ تقديرات وزارة السياحة، ومن المتوقع بدء التشغيل عام 2021.

وكانت الشركة الفرنسية العملاقة “سويز انفيرونمان” قررت عام 2015 عدم التقدم للمشاركة في بناء التلفريك؛ تَجَنُّبَاً لإثارة جدل سياسي.