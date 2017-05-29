الآغا: «إنسولين» الـ168 ساعة «وهم».. ولا علاجَ نهائياً للسكري

تواصل – الرياض:

نفى الدكتور عبدالمعين عيد الآغا، أستاذ الغدد الصماء والسُّكَّرِيّ بجامعة الملك عبدالعزيز، اليوم الأحد، صحة المعلومات التي تضمنها مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل بِشَأْنِ وجود علاج نهائي لمرضى السُّكَّرِيّ.

وَقَالَ “الآغا” – بِحَسَبِ صحيفة “عكاظ” – : ‘‘إنه لا يوجد إنسولين لعلاج مرضى السُّكَّرِيّ يمتد مفعوله لمدة أسبوع (168 ساعة)”، مُؤكِّدَاً أن الفيديو مغلوط، ومزاعم البشرى السارة لمرض الداء الحلو ليست صحيحة، ويجب التنبه لخطورتها.

وَأَكَّدَ أنه للأسف مُنْذُ اكتشاف الإنسولين، قبل أكثر من تسعة عقود على يد الدكتور بانتنج (كندي الجنسية) حتى يومنا الحاضر، لا يوجد علاج ناجح لمرض السُّكَّرِيّ سوى الإنسولين.