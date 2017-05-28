 «بر قلوة» توزع 1100 سلة رمضانية وتنفذ مشروع إفطار لـ400 صائم (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

«بر قلوة» توزع 1100 سلة رمضانية وتنفذ مشروع إفطار لـ400 صائم (صور)

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«بر قلوة» توزع 1100 سلة رمضانية وتنفذ مشروع إفطار لـ400 صائم (صور)

تواصل – محمد المقصّي:

وزعت جمعية البر الخيرية بقلوة التابعة لمنطقة الباحة، ألف ومائة سلة رمضانية لجميع المستفيدين من خدماتها، مع حلول شهر رمضان المبارك لِهَذَا العام؛ وذلك انْطِلاقَاً من مسؤوليتها الاجتماعية.

كما نفذت الجمعية مشروع صائم، عبر إقامة مخيم يتسع لأربعمائة شخص وسط المدينة مزوّد بأجهزة تبريد مركزية، وَتَمَّ التعاقد مع أحد المطابخ بالمحافظة لتموين المخيم بجميع أصناف أطعمة الإفطار.

وَأَكَّدَ رئيس الجمعية الخيرية بقلوة عوضة أحمد الزهراني، أن الجمعية تلقت الدعم والمساندة من أهل الخير، ونقل شكره وتقديره لهم على هذه البادرة الطيبة، سَائِلاً الله التوفيق للجميع في بلد الخير والعطاء.

كما قامت الجمعية بتأمين وجبات إفطار صائم لجميع نزلاء سجن قلوة، بالتعاقد مع إحدى الأُسَر المنتجة بالمحافظة.

   

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