الدمام.. زبون يغافل «كاشيراً» ويسرق 100 ريال بشكل احترافي (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أَظْهَرَ مقطع فيديو تداوله مغردون زبوناً وهو يغافل “كاشيراً” في أحد المجمعات التجارية بالدمام، بعد ادعائه أن له باقياً من الحساب يبلغ 100 ريال، ليَحْصُل عليها دون وجه حق.

وأَوْضَحَ الفيديو شراء الرجل بعض الحاجيات، ثم أعطى الكاشير ورقة بدا أنها 500 ريال، ورد له المحاسب الباقي، فأخفى الرجل بسرعة وخفة ورقة بـ 100 ريال في جيب سري في محفظته، وتظاهر بأنه يعد النقود، وأنه ينقصها 100 ريال.

وفتح المشتري المحفظة، بسرعة مدعياً أنه لا توجد أَي نقود فيها، ليقنع الكاشير بأنه أخطأ، وأن الباقي ناقص، وأنه يستحق 100 ريال أخرى، فما كان منه إلا أن أعطاه إياها، ظاناً أنه أخطأ، وأن المشتري يقول الصدق.