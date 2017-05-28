«صحة نجران» تُحدد أوقات الدوام ومواعيد الزيارات خلال رمضان

تواصل – نجران:

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران، أوقات الدوام والزيارات الرسمية لجميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة خلال شهر رمضان المبارك للعام 1438هـ.

ومن المقرر، أن يكون وقت الدوام في جميع المستشفيات من الأحد حتى الخميس من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 عصراً وبالنسبة (لمراكز السكر والعيادات الخارجيـة تبدأ من الساعة 10 صباحاً حتى 1 ظهراً ومن الساعة 9 مساءً حتى 12 ليلاً).

وفيما يتعلق بالزيارات، تبدأ بجميـع مستشفيات المنطقة من الساعة (8 مساء حتى 12 ليلاً) وتكون مواعيد الزيارة للعناية المركزة من الساعة (9 مساءً حتى 10مساءً).

وبالنسبة لدوام مراكز الرعاية الصحية سيكون على فترتين صباحية من الساعة (10 صباحاً حتى الواحدة ظهرا) والفترة المسائية مـن الساعة (9 مساء حتى 12 ليــلاً) ومراكز الرعايـة الصحية في (حي الضباط, العريسة, الحصينية، سلطانة شرورة ) ستقوم بالمناوبة مـن الأحد إلى الخميس مـن الساعـة الواحده ظهراً حتى الساعة الرابعـة مساءً، ومـن الساعة 12 صباحاً حتى الساعه 3 صباحاً‪ .

وبالنسبة لمركز صحي (الحضـن، القابـل، أبا السعود، دحضه، الوديـعـة) فتعمل على مـدار الساعة طـوال أيام الأسبـوع.