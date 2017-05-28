الخطوط السعودية: 758 مبتعثا لدراسة «علوم الطيران» والهندسة

تواصل – واس:

ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، استكملت الخطوط الجوية العربية السعودية الاجراءات الخاصة بابتعاث الدفعة الثانية من برنامج “وظيفتك وبعثتك” للتدريب ودراسة علوم الطيران وهندسة وصيانة الطائرات بإجمالي ٧٥٨ متدرباً، في إطار الاتفاقية الموقعة مع وزارة التعليم لابتعاث خمسة آلاف متدرب.

وأوضح مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن البرنامج يأتي تأكيداً على ما تضمنته استراتيجية المؤسسة “السعودية 2020” وبرنامج التحول من إعطاء الأولوية المطلقة لإعداد وتأهيل كوادرنا الوطنية لخدمة مشاريع التطوير الشامل بالخطوط السعودية باعتبار أن الاستثمار في الكوادر البشرية هو أفضل وأجدى مجالات الاستثمار.

وأضاف الجاسر، أن هذه المجموعة التي سيتم ابتعاثها خلال هذا العام بمشيئة الله تشمل “٣٣١” طالباً لدراسة البكالوريوس في علوم الطيران و” ١٤٣” متدرباً حاملين لدرجة البكالوريوس للحصول على دبلوم رخصة طيران تجاري إلى جانب “٢٧٨” طالباً لدراسة هندسة الطائرات والأنظمة الإلكترونية وصيانة المحركات ونظم السلامة بالإضافة إلى “6” طلبه آخرين لدراسة عمليات المطارات والنظم التشغيلية المتقدمة.

وبين الجاسر، أن هذا البرنامج، بعد استكماله بمشيئة الله، سيكون طفرةً غير مسبوقة في إمكانات الخطوط السعودية ورصيدها من الكوادر الوطنية المتميزة في مجالي الطيران وهندسة الطائرات لخدمة منظومتها التشغيلية وأسطولها الجديد من أحدث الطائرات في العالم، بما يؤكد ريادتها ويعزز من موقعها التنافسي على المستويين الاقليمي والدولي.