 باحث أمريكي يحذر: طحالب سامة بشواطئ المملكة تتسرب لمياه التحلية | صحيفة تواصل الالكترونية

باحث أمريكي يحذر: طحالب سامة بشواطئ المملكة تتسرب لمياه التحلية

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باحث أمريكي يحذر: طحالب سامة بشواطئ المملكة تتسرب لمياه التحلية

تواصل ـ الرياض:

كشف باحث أمريكي في علم المحيطات وخبير بالوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تنامي وتكاثر الطحالب الضارة بشواطئ المملكة خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة، محذراً من خطورتها على الإنسان بانتقالها من خلال مياه التحلية.

وأكد الخبير البروفيسور “ستيف لاري مورتن” ضرورة الاهتمام بالبيئة البحرية كونها أحد مصادر مياه الشرب، محذراً وفقاً من خطورة تسرب الطحالب السامة إلى مياه التحلية.

وأضاف خلال محاضرة ألقاها بجامعة الملك عبدالعزيز أنه لا تتوافر إمكانية لرصد هذه الطحالب في المختبرات، وبالتالي يمكن أن تنتقل للإنسان من خلال مياه الشرب. ولم يستبعد  تلوث البيئة البحرية بمياه الصرف التي تعد مغذياً رئيسياً للطحالب، التي يمتد خطرها للثروة السمكية والكائنات البحرية الأخرى.

وقال “لاري” إنه لم يجد في المملكة أي معلومات بيئية يمكن الاعتماد عليها٬ مشيراً لأهمية توفر مثل هذه المعلومات للاستفادة منها في البحوث والدراسات، مشيراً إلى أنه أشرف على عديد من الدارسات والأبحاث المتميزة لطلاب سعوديين، وكان يمكن أن توفر حلولاً علمية لكثير من الظواهر غير أنها توقفت بعد نيل الدرجة العلمية، وفقاً لـ”الرياض”.

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