 شاهد.. مطاردة وإطلاق نار بين دوريات الأمن ومطلوب في صحراء تثليث | صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. مطاردة وإطلاق نار بين دوريات الأمن ومطلوب في صحراء تثليث

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تواصل – الرياض:

وثق مواطن مطاردة حامية بين رجال الأمن ومطلوب حاول الهرب منهم في الصحراء، قبل أن يجبروه على التوقف وتبادل إطلاق النار، ما أصاب المواطن وعائلته بالرعب.

ورصد المواطن هرب السيارة في الصحراء، وسط مكان قالت مصادر ‘‘إنه بمحافظة تثليث في عسير، وعلق أثناء تصويره أن المطاردين من الأمن هم رجال مكافحة المخدرات ويحاولون اللحاق بأحد المهربين‘‘.

وظهرت سيارات، قال المواطن ‘‘إنها تابعة لدوريات الأمن، وهي تلحق بسيارة أخرى مسرعة وسط الأرض الصحراوية، قبل أن يصاب بالذعر إثر سماعه أصوات طلقات نارية، مطالبا عائلته بالاختباء والدخول والانبطاح في الأرض تجنبا للرصاص‘‘.

 

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