رئيس وزراء باكستان: البرنامج النووي لبلادنا أحدث توازناً في القوة بجنوب آسيا

تواصل – سامر محمد:

أكد رئيس الوزراء الباكستاني “نواز شريف” أن البرنامج النووي الباكستاني أحدث توازناً في القوة بجنوب آسيا، وأصبح رمزاً للسلام، وجعل الدول الصغيرة في المنطقة تشعر بالارتياح.

وفي حديثه للشعب الباكستاني بمناسبة الاحتفال بـ”يوم التكبير”، أشار إلى أن يوم 28 مايو 1998م، لا ينسى في تاريخ باكستان، عندما ظهرت إسلام أباد كقوة نووية على الساحة العالمية.

وأضاف في تصريحات أوردها تلفزيون “دنيا نيوز” الباكستاني على موقعه الإلكتروني، أن “يوم التكبير” ليس رمزاً لشجاعة باكستان فحسب، وإنما رسالة قوية أيضاً للأعداء بأن المعتدين على باكستان سيلاقون مصيراً يكون عبرة لغيرهم.

وتحدث عن أن القيادة الباكستانية اعتمدت على الله ثم على الدعم الشعبي وحافظت على الكرامة الوطنية عالية، ووجه شكره للأفراد الذين أظهروا شجاعة في ذلك التوقيت ولعبوا دوراً في جعل باكستان قوة نووية.

ووفقاً لراديو باكستان الحكومي، فإن إظهار باكستان لقدراتها النووية جعلها سابع قوة نووية في العالم والأولى في العالم الإسلامي.