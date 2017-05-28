مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 6783.39 نقطة

تواصل ـ واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 88.33 نقطة ليقفل عند مستوى 6783.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 94 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 50 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 6 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 165 شركة على تراجع.

وسجلت أسهم شركات أنعام القابضة, ورعاية, وساكو, ودله الصحية، وجبل عمر ارتفاعاً, أما أسهم شركات نماء للكيماويات, وصناعة الورق, والأهلية, وملاذ للتأمين, والصناعات الكهربائية, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.41% و 6.98%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, وكيان السعودية, وعسير, وزين السعودية, هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك، والراجحي, ودار الأركان, وعسير هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 41.9 نقطة ليقفل عند مستوى 4053.70 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 900 ألف, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 54 ألف سهم تقاسمتها 122 صفقة.