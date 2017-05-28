مسابقة إلكترونية رمضانية عن “مكانة المرأة في السيرة النبوية” بجامعة القصيم

تواصل – الرياض

أطلق كرسي الشيخ عبدالله الراشد لخدمة السيرة النبوية والرسول- صلى الله عليه وسلم-، المسابقة الإلكترونية الرمضانية السنوية بالتعاون مع دار “رسالة البيان”، خلال شهر رمضان المبارك للعام 1438هـ.

وتحمل مسابقة هذا العام عنوان “مكانة المرأة في السيرة النبوية”، وجاءت المسابقة لتسلط الضوء على مكانة المرأة في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وما للمرأة من مكانة سامقة أضفاها عليها الإسلام وأعلت من شأنها تعاليمه سواء كانت أماً أو أختاً أو بنتاً أو زوجة أو خالة أو عمة.

وتستقبل المسابقة التي بدأت من الأول من شهر رمضان المبارك، المشاركين من جميع الدول العربية والإسلامية وخصص لها نافذة على الشبكة العنكبوتية هي:

(http://ow.ly/uWdo30c6v3P) وتضم أسئلة يتم الإجابة عنها إلكترونياً.

موعد المشاركة في المسابقة يوم السبت 29 رمضان 1438هـ الموافق 24 يونيو 2017م، وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في شهر شوال 1438هـ.