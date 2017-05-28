مليشيات الأسد تستولي على منازل اللاجئين الفلسطينيين بريف دمشق

تواصل – واس:

أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن ميليشيات مسلحة تابعة للنظام السوري استولت على عدد من المنازل تعود ملكيتها للاجئين فلسطينيين في مخيم الحسينية بريف دمشق.

واتهمت المجموعة في بيان لها اليوم قوات النظام السوري والمجموعات الطائفية الموالية له بتوجيه تهديدات للاجئين الفلسطينيين وإجبارهم على مغادرة منازلهم وجلب عائلات موالية لهم وعائلات مقاتلين مع النظام، وإسكانهم في تلك المنازل.

وكانت حالات مشابهة حدثت في منطقة الذيابية بريف دمشق حيث استطاع بعض العائدين إلى المنطقة من دخول منازلهم واقتسامها مجبرين مع العائلات الموالية للنظام.

وأكدت مجموعة العمل أن ما يقارب من 40%من سكان مخيم الحسينية للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق لم يُسمح لهم بالعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم من قبل الجيش النظامي حتى اليوم.