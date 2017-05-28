حافظات القرآن يتميزن في فصول «موهبة» بجدة

تواصل – جدة:

كرمت إدارة المرحلة المتوسطة بمدارس الأندلس الأهلية للبنات بجدة 25 حافظة من كتاب الله، وقد أتممن حفظهن بنهاية العام الدراسي الحالي، وتم ذلك في حفل مخصص أقامته إدارة المدرسة لتحفيز وتشجيع الحافظات.

وذكرت قائدة المرحلة المتوسطة بمجمع البنات الأستاذة سماح أبو سالم، أن إدارة المدرسة تهتم بتربية الطالبات على المنهج القرآني حفظاً وسلوكاً، فالرؤية التي نسعى لتحقيقها (تربية تصنع الحياة) هي الاتجاه الكامل للمدرسة.

وأضافت أن المدرسة بالرغم من كون نظامها التعليمي – التعليم العام – إلا أنها خصصت فصولاً للراغبات بتكثيف دراسة وحفظ القرآن الكريم بالمدرسة في فصول مخصصة لذلك تحت مسمى (فصول الحافظات) في كل صف دراسي والتي تركز على حفظ القرآن الكريم مع منهج وزارة التعليم المعتاد، مع وجود برنامج مرادف للحفظ هو البرنامج القرآني والذي خصص للطالبات في أوقات الفسحة وأوقات الحضور المبكر في الصباح أو أوقات الانتظار وقت الانصراف.

وأكدت أن هذا العام -ولله الحمد- كان تحدياً كبيراً بالنسبة لنا بتخريج هذا العدد الكبير (25) حافظة لكتاب الله عز وجل منهن اثنتان من فصول موهبة وهو تحدٍّ أكبر لهن، إذ إن فصول موهبة ترتكز بالدرجة الأولى على المواد العلمية في تحصيلهن، والطالبتان الموهوبتان هما من أول دفعة للموهوبات بالقسم المتوسط، وبفضل الله استطاعتا بتعاون أولياء الأمور أن تشاركا في حفظ كتاب الله مع تميزهما في فصول موهبة بالمدرسة “، كما عبر أولياء الأمور بشكرهم الجزيل للمدرسة على هذا الاهتمام وهذه البرامج لبناتهن الطالبات، والحرص الدائم والمستمر لبناء شخصياتهن.

يذكر أن عدد الخريجات من المرحلة المتوسطة الحافظات لكتاب الله عز وجل من المدرسة بلغ تقريباً 130 حافظة إلى الآن، حيث استفدن من برنامج وفصول الحافظات والمطبق منذ ٧ سنوات والذي يهدف للجمع بين التربية القرآنية حفظاً وسلوكاً والتميز العلمي الدراسي.