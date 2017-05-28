فتح باب القبول لوظائف وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية

تواصل – الرياض:

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن فتح باب القبول في البرنامج الإعدادي المنتهي بالتوظيف (أنظمة وإجراءات الأحوال المدنية).

وأوضحت، أن التقديم سيبدأ عن طريق شبكة الإنترنت عبر موقع وزارة الداخلية (jobs.moi.gov.sa) بدءاً من اليوم الأحد 2 / 9 /1438هـ وحتى يوم 6 / 9 /1438هـ الساعة 12 ظهراً، وسيتم الإعلان لاحقاً عن المقبولين مبدئياً، عبر الإنترنت ولن تقبل المراجعة لأي إدارة أحوال مدنية قبل الإعلان عن المقبولين مبدئياً.

وحدد الإعلان الشروط اللازم توافرها في المتقدمين للأماكن الشاغرة، حيث لابد أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الأصل والمنشأ والولادة، وكذلك الوالدان والزوجة أو الزوج، ويُستثنى من شرط المنشأ والولادة من نشأ أو ولد أثناء خدمة والده لدولة في الخارج.

ولابد أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية، مع استمرار تحقيق هذا الشرط طوال فترة الخدمة بالوزارة.