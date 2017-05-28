تطبيقات لاكتشاف فجوات الشبكة اللاسلكية بالمنزل

تواصل ـ وكالات:

يتمكن المستخدم من إنشاء ما يعرف باسم “المخططات الحرارية” Heatmaps في المنزل عن طريق التطبيقات، مثل NetSpot لأجهزة الماك أو Ekahau Heatmapper لحواسب ويندوز، حيث تقوم هذه التطبيقات بقياس جودة استقبال الإشارة اللاسلكية في الغرف المختلفة في المنزل، ويتم إظهار مدى الجودة عن طريق الألوان، حيث يشير اللون الأخضر إلى جودة الاستقبال، في حين يوضح اللون الأحمر أن استقبال الإشارة اللاسلكية سيئاً.

وترتبط مدى تغطية شبكة “WLAN” اللاسلكية في المنزل بعدة عوامل، منها خصائص الجدران وموقع جهاز الراوتر وقطع الأثاث والأنابيب والشبكات والأجهزة الأخرى الموجودة في المنطقة المحيطة.



ويتوافر الإصدار الأساسي من التطبيقين مجاناً، ومن خلال النتائج، التي يتم إظهارها، ويمكن للمستخدم أن يقوم ببعض المحاولات لتحسين جودة الإشارة اللاسلكية في المنزل من خلال تغيير موضع جهاز الراوتر، أو يتم الاعتماد على بيانات القياس من أجل التخطيط لتقوية الشبكة اللاسلكية بواسطة استعمال أجهزة راوتر أخرى أو وحدات باور لاين Powerline، التي تعمل على إعادة توزيع الشبكة اللاسلكية عبر الوصلات الكهربائية.