 تطبيقات لاكتشاف فجوات الشبكة اللاسلكية بالمنزل | صحيفة تواصل الالكترونية

تطبيقات لاكتشاف فجوات الشبكة اللاسلكية بالمنزل

0
تطبيقات لاكتشاف فجوات الشبكة اللاسلكية بالمنزل

تواصل ـ وكالات:

يتمكن المستخدم من إنشاء ما يعرف باسم “المخططات الحرارية” Heatmaps في المنزل عن طريق التطبيقات، مثل NetSpot لأجهزة الماك أو Ekahau Heatmapper لحواسب ويندوز، حيث تقوم هذه التطبيقات بقياس جودة استقبال الإشارة اللاسلكية في الغرف المختلفة في المنزل، ويتم إظهار مدى الجودة عن طريق الألوان، حيث يشير اللون الأخضر إلى جودة الاستقبال، في حين يوضح اللون الأحمر أن استقبال الإشارة اللاسلكية سيئاً.

وترتبط مدى تغطية شبكة “WLAN” اللاسلكية في المنزل بعدة عوامل، منها خصائص الجدران وموقع جهاز الراوتر وقطع الأثاث والأنابيب والشبكات والأجهزة الأخرى الموجودة في المنطقة المحيطة.

ويتوافر الإصدار الأساسي من التطبيقين مجاناً، ومن خلال النتائج، التي يتم إظهارها، ويمكن للمستخدم أن يقوم ببعض المحاولات لتحسين جودة الإشارة اللاسلكية في المنزل من خلال تغيير موضع جهاز الراوتر، أو يتم الاعتماد على بيانات القياس من أجل التخطيط لتقوية الشبكة اللاسلكية بواسطة استعمال أجهزة راوتر أخرى أو وحدات باور لاين Powerline، التي تعمل على إعادة توزيع الشبكة اللاسلكية عبر الوصلات الكهربائية.

شاهد ايضا

ثغرة أمنية في «كروم» تخترق بيانات تسجيل الدخول بـ«ويندوز»

ثغرة أمنية في «كروم» تخترق بيانات تسجيل الدخول بـ«ويندوز»

3 أدوات جديدة ومفيدة على الإنترنت.. جرّبها الآن

3 أدوات جديدة ومفيدة على الإنترنت.. جرّبها الآن

«آيفون 8» ينجح في تفادي سقطة «جلاكسي»

«آيفون 8» ينجح في تفادي سقطة «جلاكسي»

«آبل» تطور رقاقة للذكاء الصناعي لاستخدامها في الأجهزة القادمة

«آبل» تطور رقاقة للذكاء الصناعي لاستخدامها في الأجهزة القادمة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>