 باحثون: «طقطقة الركبتين» أعراض مستقبلية للإصابة بـ«هشاشة العظام» | صحيفة تواصل الالكترونية

باحثون: «طقطقة الركبتين» أعراض مستقبلية للإصابة بـ«هشاشة العظام»

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باحثون: «طقطقة الركبتين» أعراض مستقبلية للإصابة بـ«هشاشة العظام»

تواصل- وكالات:

قال باحثون أمريكيون، إنّ الأشخاص الذين لديهم “ركبتان صاخبتان” يسمع منهما أصوات “طقطقة” أو فرقعة في “مفصل الركبة”، ربما يعانون مستقبلا من هشاشة العظام ويكونون أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، حتى لو لم تكن لديهم آلام في الركبة أو المفاصل.

وأوضح جريس لو، الأستاذ المساعد المشرف على الدراسة بكلية بايلو للطب، أن العديد من الأشخاص الذين ظهرت عليهم علامات هشاشة العظام خلال الأشعة السينية لم يشتكوا بالضرورة من الألم، ولا توجد استراتيجيات محددة للحيلولة دون تطور الألم بين المجموعة المصابة من الأشخاص، حسبما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وخلصت الدراسة – التي شملت 3 آلاف و 500 مشارك من الأكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام، إلى أن الأشخاص الذين في كثير من الأحيان تصدر الأصوات عن ركبتيهم، هم أكثر عرضة للإصابة بآلام خلال العام التالي مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من “الركبتين الصاخبتين”.

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