«الخصوبة».. قنبلة موقوتة تهدد دول آسيا وأسباب تراجع معدلاتها في المملكة؟

تواصل – الرياض:

تواجه عدة دول آسيوية خطر من نوع آخر غير الحروب والأزمات الاقتصادية، وهو تراجع معدلات الخصوبة لدى نساء تلك الدول، بما ينذر بمشكلات في الحياة الاجتماعية وكذلك الإنتاجية الاقتصادية لتلك الدول.

في اليابان انخفض معدل المواليد إلى 1.42 لكل امرأة، الأمر الذي تسبب في تراجع عدد السكان بمقدار مليون شخص، وخسارة بالتريليونات في الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ معدل الخصوبة للمرأة السعودية خلال عام 2016 نحو 2.4 مولود حي، فيما كان في الصين 1.56 مولود لكل امرأة، وفي كوريا الجنوبية 1.20، وفي الهند 2.43.

تراجع الخصوبة في المملكة

كشفت نتائج المسح الديموغرافي للهيئة العامة والإحصاء في المملكة عام 2016 أن معدل الخصوبة الكلي للمرأة السعودية هو 2.4 مولود حي، ويعرف معدل الخصوبة الكلي بأنه «متوسط عدد المواليد الأحياء الذين تنجبهم المرأة طيلة حياتها الإنجابية، إذا سلكت نفس معدلات الخصوبة العمرية، وبقيت على قيد الحياة حتى نهاية عمرها الإنجابي»، وفقاً لـ”الوطن”-.

وأوضح المسح أن المرأة السعودية التي بدأت حياتها الإنجابية في الماضي وأصبحت في نهاية عمرها الإنجابي في فئة (45 ـ 49 عاما) وقت المسح تنتهي في المتوسط بـ 4.9 مواليد أحياء، بينما المرأة السعودية التي تبدأ حياتها الإنجابية الآن وتمارس معدلات الخصوبة العمرية المشاهدة من نتائج المسح، وتبقى على قيد الحياة حتى نهاية عمرها الإنجابي سوف تنتهي في المتوسط بـ 2.4 مولود حي.

وأبان المسح أن «معدل المواليد الخام للسكان السعوديين 17.23 مولودا حيا لكل 1000 من السكان، ويختلف هذا المعدل وفقا للمنطقة الإدارية، حيث يصل حده الأدنى في جازان 10.5 مواليد أحياء لكل 1000 من السكان، وحده الأقصى في منطقة الجوف 27.07 مولودا حيا لكل 1000 من السكان».

مسار اليابان

ووفقا لموقع «بزنس إنسايدر» الإخباري الأمريكي فإن قنبلة ديموجرافية مثل الخصوبة تهدد كذلك دولا آسيوية أخرى، كما أوضح صندوق النقد الدولي الذي حذر هذه الدول من أن تتخذ نفس مسار اليابان، ومنها الصين التي يبلغ فيها معدل الخصوبة 1.56 مولود لكل امرأة، وكوريا الجنوبية بمعدل يصل إلى 1.20.

وانخفض معدل المواليد في اليابان إلى 1.42 مولود لكل امرأة، ما تسبب في تراجع عدد السكان بمقدار مليون شخص، وخسارة التريليونات في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما قد يقود إلى انكماش اقتصادي حاد، وانهيار الحياة الاجتماعية.

قنبلة موقوتة

في تقرير نشره موقع businessinsider تقول العالمة الاجتماعية في جامعة هارفارد ماري بيرنتون إن «العيش في عصر هرم سيعني ارتفاع تكاليف الحكومة، ونقص المعاشات التقاعدية، والضمان الاجتماعي، ونقص العمال الشباب»، مشيرة إلى أن هذا هو الموت للأسرة، والوضع سيزداد سوءا.

أضافت، أن «من الصعب نزع وتدمير القنابل الديموغرافية الزمنية، لأنها تتشكل على مدى سنوات وأحيانا عقود، وفي حالة اليابان بدأت القصة بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، خلال أوائل الخمسينات عندما أعاد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو يوشيدا بناء الاقتصاد الياباني، وجعله على رأس أولوياته، وأمر الشركات الكبرى بتوفير الأمن الوظيفي للعاملين فيها، والاقتصاد الياباني هو الآن ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى جهود يوشيدا قبل 65 عاما، ولكن كان هناك اتجاه سلبي واضح لهذا النمو الاقتصادي، وهو الاختلاف الكبير في معدلات الخصوبة»، لافتة إلى أن صندوق النقد الدولي أصدر مؤخرا تحذيرا للدول الآسيوية الأخرى من أن تتخذ نفس مسار اليابان.

أوضح التقرير، أن «العديد من الشركات اتخذت عددا من الخطوات لتحقيق التوازن بين العمل والحياة، فبدأت وكالة الإعلان اليابانية (دينتسو) مؤخرا بإجبار الناس على أخذ 5 أيام على الأقل إجازة من كل 6 أشهر، كما قامت باتخاذ الحذر بعد انتحار موظف عمره 24 عاما عام 2015 في سلسلة من الانتحارات المرتبطة بالعمل في اليابان، وهي ظاهرة تعرف باسم (كاروشي) أو الموت بسبب الإرهاق من العمل».

وأبان أن «الوكالة تغلق الأضواء كل ليلة الساعة 10 كحافز للناس للعودة إلى ديارهم»، مشيرا إلى أن تقليل العمل البشري بالروبوتات كان حلا مساعدا، ولكنه صغير النطاق.

حياة متوازنة

لفت التقرير إلى أنه «مع كل النسب والإحصاءات الكئيبة لا يزال الكثير من الناس متفائلين بأن حياة سعيدة متوازنة ممكنة، فقد وجدت دراسة أجرتها شركة أبحاث يابانية عام 2016 أن ما يقرب من 70 % من الرجال اليابانيين غير المتزوجين، و60 % من النساء اليابانيات غير المتزوجات ليسوا في علاقات حالية، ولكن لا يزالون يقولون إنهم يريدون الزواج»، مضيفا أن البحث أبان أن أمل اليابانيين كبير في أن تكون وظائفهم أكثر متعة، وأن تأتي بساعات أكثر مرونة.

معدلات الخصوبة

اليابان: 1.42 مولود لكل امرأة

الصين: 1.56 مولود لكل امرأة ‏

كوريا الجنوبية: 1.20 مولود لكل امرأة

الهند : 2.43 مولود لكل امرأة.

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معدلات الخصوبة في المملكة

2.4 مولود حي: معدل الخصوبة الكلي للمرأة السعودية

الخصوبة في الماضي: 4.9 مواليد أحياء

الخصوبة حاليا: 2.4 مولود حي

معدل المواليد:

17.23 مولودا حيا لكل 1000 من السكان: معدل المواليد الخام للسكان السعوديين

الأدنى:

منطقة جازان: 10.5 مواليد أحياء لكل 1000 من السكان

الأقصى:

منطقة الجوف: 27.07 مولودا حيا لكل 10000 من السكان.