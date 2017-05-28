الطماطم التركية تسهم في استقرار أسعارها خلال رمضان

تواصل- فريق التحرير:

كشف رئيس لجنة تجار الخضراوات والفواكه بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، سحيم بن سعيد الغامدي، عن وصول أولى كميات الطماطم التركية المخصصة لموسم شهر رمضان المبارك إلى الأسواق الأمر الذي أسهم في استقرار الأسعار وعودتها إلى طبيعتها بعد ارتفاع شهدته قبيل شهر رمضان الحالي.

وأبان الغامدي، أن سوق الخضراوات والفواكه بالمملكة شهد استقراراً بعد تذبذب الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب قبيل رمضان، مشيراً إلى أن الشركات السعودية ستستقبل 80 طناً من الطماطم؛ مما سيسهم في استقرار الأسعار في السوق بإذن الله.

وتابع، أن وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة وزراء الجمهورية التركية نظمت خلال الأيام المنقضية لقاءت استثمارية لعدد من رجال الأعمال الأتراك مع الغرف التجارية في جدة والرياض، وتحديداً لجان الخضراوات والفواكه بالغرف السعودية بهدف تعزيز التبادل التجاري والشراكة بين البلدين.

وأكد “الغامدي” رغبة التجار السعوديين في تعزيز التعاون بشكل أكبر ومستمر مع الشركات التركية، مبيناً بأن نسبة استيراد الخضراوات والفواكه التركية في السوق السعودية تشهد زيادة مضطردة.

وأوضح كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة وزراء الجمهورية التركية الدكتور مصطفى كوكصو تواصل اللقاءات الثنائية بين تجار الفاكهة والخضراوات السعوديين والخليجيين، مؤكداً السعي لزيادة الاستثمارات في مجال الخضراوات والفواكه لا سيما في ظل تنوع إنتاج‏ الخضراوات والفواكه خلال الفصول المختلفة؛ مما يسهم في تواجد واستدامة المنتجات الزراعية في الأسواق، فضلاً عن الجودة والسعر التنافسي مقارنة بالأسواق الأخرى.

وأكد الدكتور كوكصو، السعي لبحث المزيد من فرص الاستثمار في قطاع الخضراوات والفواكه بين البلدين وتنميته وحل أي عوائق والعمل على تذليلها بمشاركة مختلف الجهات المعنية، مؤكداً أن بلادته تبذل جهوداً كبيرة لتسهيل وصول المنتجات الزراعية التركية إلى الأسواق السعودية فضلاً عن متانة العلاقات السعودية التركية.