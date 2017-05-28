جهات رسمية تطلق مبادرات لتخفف معاناة عمال النظافة في الصيف

تواصل – وكالات:

أطلقت جهات رسمية خلال الأيام الماضية، مبادرات لتخفيف حرارة الصيف عن عمال النظافة، بالتزامن مع مطالبات لدعم هذه الفئة، تمثلت بتوزيع المظلات، والمياه، والعصائر، والوجبات، وحتى التكريم بالورد والهدايا.

وبادرت بلديتا قصر ابن عقيل وعقلة الصقور في منطقة القصيم، بتجهيز عربات نظافة جديدة، أضيفت إليها مظلات لحماية العمال من أشعة الشمس.

وأعلنت بلدية قبة تصميم مظلات على عربات النظافة اليدوية، من أجل وقاية العمال من الشمس صيفاً، ومن الأمطار شتاءً. وجهزت بلدية عيون الجواء عربات مزودة بمظلات، في حين قامت بلدية النبهانية بتوزيع مظلات على العمال، بحسب “الحياة”.

وفي السياق ذاته، أعلنت أمانة منطقة تبوك أخيراً أنها بدأت توزيع حاويات صغيرة للنفايات مزودة بمظلات حماية من الشمس على عمال النظافة في الشوارع الرئيسة في تبوك، كما وزعت بلدية أبوعجرم في منطقة الجوف، مظلات شمسية على عمال النظافة؛ لتقيهم حرارة الشمس.