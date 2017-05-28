 «مجلس القضاء» يقر إنشاء ثلاث محاكم جزائية جديدة في عرعر والخرج والقريات | صحيفة تواصل الالكترونية

«مجلس القضاء» يقر إنشاء ثلاث محاكم جزائية جديدة في عرعر والخرج والقريات

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«مجلس القضاء» يقر إنشاء ثلاث محاكم جزائية جديدة في عرعر والخرج والقريات
مجلس القضاء الاعلى الجديد

تواصل ـ الرياض

وافق المجلس الأعلى للقضاء على إنشاء محاكم جزائية في كل من: مدينة عرعر، محافظة القريات، محافظة الخرج لتنظم إلى منظومة المحاكم الجزائية البالغ عددها (19) محكمة موزعة على مناطق المملكة تتولى الفصل في القضايا الجنائية وفق الاختصاصات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية واللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

وكان المجلس الأعلى للقضاء اختتم اجتماعه الذي عقد في الرياض، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني وبحضور أعضاء المجلس.

وبيّن الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن المجلس ناقش ضمن جدول أعماله العديد من الموضوعات واتخذ بشأنها القرارات اللازمة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، حيث درس المجلس موضوع إنشاء محاكم جزائية في بعض المدن والمحافظات وفق الدراسات المعدة من الجهة المختصة بالمجلس وقرر الموافقة على إنشاء محاكم جزائية في كل من: مدينة عرعر، محافظة القريات، محافظة الخرج لتنظم إلى منظومة المحاكم الجزائية البالغ عددها (19) محكمة موزعة على مناطق المملكة تتولى الفصل في القضايا الجنائية وفق الاختصاصات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية واللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

وأضاف الشيخ النشوان من الموضوعات التي درسها المجلس تسمية رؤساء ومساعدين لبعض محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى لتسيير أعمال المحاكم وتنظيمها وفق قواعد اختصاصات رؤساء المحاكم ومساعديهم الصادرة بقرار المجلس رقم (1473/13/36) وتاريخ 29/4/1436هـ كما أقر المجلس حركة توجيه القضاة الموجهين حديثاً لبعض محاكم الدرجة الأولى دعماً لها وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.

وقال إن المجلس نظر في الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من ندب وإنهاء خدمة وتعيين وغيرها وأصدر بشأنها القرارات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات.

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