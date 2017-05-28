 «العمل»: إطلاق خدمة الاعتراض على إيقاف الصرف لذوي الإعاقة ومستفيدي الضمان | صحيفة تواصل الالكترونية

«العمل»: إطلاق خدمة الاعتراض على إيقاف الصرف لذوي الإعاقة ومستفيدي الضمان

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«العمل»: إطلاق خدمة الاعتراض على إيقاف الصرف لذوي الإعاقة ومستفيدي الضمان

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خدمة الاعتراضات للمستفيدين من الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة والمستفيدين من المعاش الضماني، في حال إيقاف الصرف عنهم أو عن أحد التابعين لهم.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الخدمة تستهدف مستفيدي الإعانة المالية لذوي الإعاقة والمستفيدين من المعاش الضماني في حال تم إيقاف الصرف عنهم أو عن أحد التابعين لهم، مبينة أنها ستظهر نوع المستندات بناء على سبب الإيقاف.

وحددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خطوات تنفيذ الخدمة بأربع خطوات وهي: تسجيل الدخول في البوابة الإلكترونية (mlsd.gov.sa)، واختيار خدمة الاعتراضات من الخدمة الإلكترونية، ثم اختيار نوع الاعتراض، بعد ذلك يتم تعبئة بيانات الاعتراض وإرفاق الأوراق المطلوبة ثم تقديم طلب الاعتراض، ويتم بعد ذلك متابعة حالة طلب الاعتراض من خيار “طلباتي”.

وتتيح خدمة الاعتراضات للمستفيدين من الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة والمستفيدين من المعاش الضماني، تقييم الخدمة المقدمة لهم على موقع البوابة الإلكترونية للوزارة، مشيرة إلى أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب 15 يوماً.

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