 اعتماد شهادات تقنية احترافية لأكثر من 15 ألف مواطن ومواطنة | صحيفة تواصل الالكترونية

اعتماد شهادات تقنية احترافية لأكثر من 15 ألف مواطن ومواطنة

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اعتماد شهادات تقنية احترافية لأكثر من 15 ألف مواطن ومواطنة

تواصل – واس:

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن الانتهاء من اعتماد شهادات احترافية دولية لـ 15173 مواطناً ومواطنة في ست أكاديميات عالمية في تخصصات تقنية وصيانة الحاسب الآلي، عبر اختبارات نفذتها المؤسسة في 75 مركزاً موزعة في مدن المملكة.

وأوضحت المؤسسة أن الاعتماد يأتي لتمكين الراغبين في الحصول على الشهادات الاحترافية، وهو ما يسهم في الارتقاء المهني للفرد بقطاعات التوظيف الحكومي والخاص، حيث تتميز تلك الوثائق باعتراف دولي، مبينة أن الست ألاكاديميات تتبع كبرى الشركات العالمية في المجال التقني وهي: أكاديمية أوراكل العالمية، أكاديمية أدوبي العالمية، أكاديمية هواوي العالمية، أكاديمية ساب العالمية، أكاديمية مايكروسوفت العالمية، أكاديمية سيسكو العالمية.
وأكدت المؤسسة أن الهدف من إنشاء 75مركزاً لاعتماد الشهادات العالمية في جميع المدن هو تسهيل حصول المواطنين على الشهادات العالمية المعتمدة، لتكون المؤسسة هي المرجع الرسمي للشهادات العالمية المتخصصة المعتمدة داخل المملكة.

ولفتت المؤسسة إلى أنها أعدت خطط إستراتيجية لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 في التوسع بالتدريب الإلكتروني لتأهيل القوى العاملة الوطنية لمواكبة التطور المتسارع في احتياجات سوق العمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتماشياً مع رؤية 2030، حيث حددت المؤسسة العديد من التخصصات التقنية كالشبكات، والدعم الفني والصيانة، والتطبيقات المكتبية، وإدارة الموارد البشرية والمشاريع، بالإضافة إلى البرمجة والتصميم”.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من أوائل الجهات بالمملكة التي نفذت برامج التدريب والتعليم الإلكتروني لرفع كفاءة وجاذبية التدريب، ونفذت بوحداتها التدريبية برنامج الفصول الافتراضية المعتمدة على الاتصال المرئي بين المدرب والمتدربين عبر الشبكة العنكبوتية.

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