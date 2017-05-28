أمين الطائف: استرداد 50 مليون م2 من الأراضي الحكومية المُعتدى عليها

تواصل ـ الطائف:

قال أمين أمانة الطائف الجديد، المهندس محمد بن هميل، إن المسترد من المعتدين على الأراضي الحكومية بالطائف نحو 50 مليون متر مربع خلال العقد الأخير، وما زالت الجهود الرقابية مستمرة في هذا الشأن.

وأوضح ابن هميل أن التعديات المضبوطة شملت الأراضي البيضاء منها إحداثيات مختلفة كإقامة أحواش وأسوار وغرف سكنية وعقوم وشبوك وتمت إزالتها فورا بالتعاون مع لجان التعديات بالمحافظة.

وأضاف، “أؤكد لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الحكومية، أن الأمانة والمحافظة ولجان التعديات لن تتهاون في تطبيق النظام بكل حزم على كل مخالف ومعتد على أملاك، الغير، وسيؤخذ في الاعتبار حماية حقوق المواطنين ومصالحهم العامة والخاصة”.

وأوضح أن كثافة هطول الأمطار في وقت قصير كان له أثره في الضغط المؤقت على «منهولات» تصريف مياه الأمطار، لذا فإن الطائف تعد من المدن التي تخدمها شبكة، متطورة لتصريف السيول، وما يحدث من تجمع لمياه الأمطار عند هطول الأمطار الغزيرة في بعض المواقع لا يستمر طويلا، وسرعان ما يتم التصريف. ولدى الأمانة فرقة مجهزة لحالات الطوارئ تقوم بالعمل الميداني وسرعة احتواء آثار السيول، وفقاً لـ “عكاظ”.