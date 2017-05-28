 الحوثيون يمنعون صلاة التراويح في العاصمة صنعاء | صحيفة تواصل الالكترونية

الحوثيون يمنعون صلاة التراويح في العاصمة صنعاء

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الحوثيون يمنعون صلاة التراويح في العاصمة صنعاء

تواصل – وكالات:

أصدرت وزارة الأوقاف والإرشاد الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، قراراً بمنع إقامة صلاة التراويح، وإغلاق مكبرات الصوت خلال رمضان.

وأكد عدد من أئمة المساجد بصنعاء، أنهم تسلموا تعميماً شديد اللهجة يتضمن تحذيرهم من عدم مخالفة القرارات التي طرحت عليهم من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد خلال شهر رمضان.

وأفاد الأئمة بأن الحوثيين لا يغادرون الجوامع إلا بعد إرغام أئمة المساجد على توقيع تعهدات بإلغاء المحاضرات والندوات والدروس الدينية داخل المساجد وإطفاء مكبرات الصوت بشكل كامل، حيث شهدت مساجد صنعاء إغلاق مكبرات الصوت أثناء صلاة التراويح.

وكانت ميليشيات الحوثي اقتحمت خلال الفترة الماضية عشرات المساجد في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وفرضت خطباء تابعين لها، كما شنت حملة اعتقالات واختطافات للخطباء والأئمة الأصليين في تلك الجوامع.

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