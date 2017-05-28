أبرز الاستفسارات الشائعة في رمضان وإجابات العلماء عليها

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يستقبل العلماء والمشايخ عدداً من الأسئلة الفقهية مع إطلالة شهر رمضان، أبرزها استخدام الكُحْل، واستنشاق البخور وقت الصيام وهل هي من المفطرات، وأبرز الأمور المباحة خلال ساعات الصيام ويشك الصائمون في أنها من المفطرات ومنها استخدام معجون الأسنان والسباحة.

فيما يلي نرصد أبرز الإجابات على الأسئلة الفقهية الشائعة في رمضان:-

أمور لا تفطر

01 الكحل «ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين»

02 قَطرة العين «ابن باز وابن عثيمين»

03 التحاميل «ابن عثيمين»

04 قطرة الأذن «ابن باز وابن عثيمين»

05 بخاخ الربو «اللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين»

06 بخاخ الأكسجين «سعد الخثلان»

07 إبر البنسلين «ابن عثيمين»

08 إبر الأنسولين للسكر «اللجنة الدائمة»

09 إبرة تخدير الأسنان والحشو والتنظيف «ابن باز»

10 استخدام العطور واستنشاقها «ابن باز وابن عثيمين»

11 المكياج «ابن باز وابن عثيمين»

12 تحليل الدم «ابن باز وابن عثيمين»

13 السباحة والغوص «ابن عثيمين»

14 الاحتلام «ابن باز وابن عثيمين»

15 السواك الأصلي بدون منكهات «ابن باز وابن عثيمين»

16 بلع النخامة (البلغم) «ابن عثيمين»

17 قطرة الأنف «ابن عثيمين»

18 مرطب الشفتين «ابن عثيمين»

19 دواء الغرغرة «ابن عثيمين»

20 رعاف الأنف وقلع الضرس مع خروج دم «ابن باز وابن عثيمين»

21 معجون الأسنان «ابن باز وابن عثيمين»

22 تذوق الطعام (بدون بلع) «ابن عثيمين»

23 القيء بدون عمد «ابن باز وابن عثيمين»

24 الإبر العضلية أو الوريدية أو الجلدية «ابن باز وابن عثيمين»

25 مجرد شم البخور «ابن عثيمين»

مفطرات

01 الإبر المغذية «ابن باز وابن عثيمين»

02 القيء العمد «ابن باز وابن عثيمين»

03 الاستمناء «ابن باز وابن عثيمين»

04 لصقات النيكوتين «اللجنة الدائمة»

05 استنشاق البخور عمداً