«المساهمات العقارية» ترسل بيانات 40 متعثراً بـ2.3 مليار ريال إلى «سمة»

تواصل – الرياض:

زودت لجنة المساهمات العقارية، الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” ببيانات 40 فرداً من أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة، ممن صدرت عليهم أحكام قضاء التنفيذ بإجمالي مبالغ تقدر بنحو 2.3 مليار ريال، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وبيّن الأمين العام للجنة المساهمات العقارية، حمزة العسكر، أن اللجنة بدأت في تزويد “سمة” بالبيانات الخاصة بأصحاب المساهمات والمتعاملين مع اللجنة المتعثرين، بحيث يشتمل السجل المالي للشخص على تاريخه في المساهمات العقارية المتعثرة، ما سينعكس بلا شك على الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة، وكافة الجهات المعنية الأخرى لحفظ الحقوق وإيجاد بيئة عقارية ومالية واستثمارية متكاملة وجاذبة لاستقطاب وتنمية الاستثمارات العقارية.

وأوضح أن اللجنة تعمل على تصفية حقوق المساهمين المتعثرة من خلال بيعها بالسعر العادل، ومن ثم إرجاع حقوق المساهمين إليهم، منوهاً بإيجابيات المساهمات العقارية، التي من خلالها تم دعم إنشاء مدن سكنية عملاقة، وتوفير الأراضي البيضاء للمواطنين والمستثمرين، إلاّ أنها لا تخلو من السلبيات، التي من أبرزها وأخطرها ضياع أموال المساهمين، وتعثّر عديد من المساهمات منذ عقود عدة.