خادم الحرمين يتكفل بعلاج طفل «سيامي» سوداني

تواصل ـ وكالات:

كشف سفير المملكة لدى الخرطوم، علي بن حسن جعفر، عن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعلاج الطفل السيامي، محمد المر، من مدينة الفاشر غرب السودان.

وأوضح جعفر، أن الطفل سيغادر، غداً الاثنين، إلى المملكة للعلاج بأحد المستشفيات السعودية بعد تأمين تذاكر السفر له ولوالديه، وفقاً للمركز السوداني للخدمات الصحفية.

وأضاف: “إن دلالات عمليات فصل الأطفال السياميين في المملكة، ومنها عملية فصل الطفل السيامي السوداني، تدلل على المكانة العلمية التي وصلت إليها المملكة وتظهر الدور الإنساني للقيادة السعودية الحكيمة”.

وكان الطفل السيامي، ولِدَ الثلاثاء قبل الماضي، بقسم حديثي الولادة بمستشفى الفاشر التعليمي، ملتصقاً مع آخر غير مكتمل النمو من جهة البطن والصدر، بعد أن تمكن فريق طبي بالمستشفى من تسهيل عملية الولادة بصورة طبيعية.