زحام بجوامع الرياض لأداء «التراويح» خلف أئمة اشتهروا بعذوبة أصواتهم

تواصل ـ الرياض:

يتزايد إقبال المصلين على عدد من الجوامع في الرياض بصورة كبيرة لأداء صلاة التراويح خلف أئمة محددين اشتهروا بأصواتهم وتلاوتهم العذبة مع بداية الشهر الكريم، مما سبب ازدحاماً كبيراً أمام تلك الجوامع والمساجد، واستدعى وجود رجال المرور أمامها، إضافة إلى قيام بعض الجهات التنظيمية بتوظيف رجال أمن «سيكورتي» لتنظيم حركة الدخول والخروج بتلك الجوامع.

وامتدت طوابير مركبات المصلين، إلى داخل الأحياء لمسافات طويلة بطريقة عشوائية ومخالفة للوقوف من بعض السائقين الذين يغلقون الشوارع ويضايقون السكان أمام مداخل ومخارج منازلهم.

وقامت بعض الجوامع بمنع دخول الأطفال إليها حفاظاً على خشوع المصلين وارتياحهم في الصلوات، بعيداً عن الضجيج والإزعاج اللذين يسببهما بعض الأطفال حين يحضرون مع ذويهم لصلاة التراويح، وفقاً لـ”الوطن”.