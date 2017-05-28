إنشاء مصنع «ربوتات» في الدمام لإنتاج 7 آلاف وحدة سكنية سنوياً

تواصل ـ الرياض:

كشفت وزارة الإسكان عن توقيع اتفاقية لبناء مصنع في الدمام على مساحة 500 ألف متر مربع بأحدث الوسائل التقنية للبناء الحديث؛ لضخ مزيد من الوحدات السكنية وتنشيط قطاع الإسكان.

وأوضحت الوزارة، أن المصنع الجديد يجمع بين التقنيات الآلية و”الروبوتية” المتطورة وعمليات التصنيع الهندسية المبتكرة؛ حيث من المتوقع أن ينتج 7 آلاف وحدة سكنية سنوياً بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، والتي تتراوح أسعارها بين 250 و700 ألف ریال في أقصر فترة ممكنة، مشيرة إلى أن المصنع سيعمل على خلق حوالي 500 فرصة عمل مستدامة للمواطنين.

وقال المتحدث الرسمي في وزارة الإسكان، سيف السويلم، إن تلك المصانع سيتم توطينها بنسبة تصل إلى 100.%، موضحا أن المصنع سيقوم ببناء وحدات سكنية وتجهيزها بحلول صناعية مبتكرة؛ حيث يتم تصنيعها بداخل المصانع٬ ومن ثم يتم نقلها للأرض المراد بناء المنزل عليها وتركيبها، وفقا لـ” الاقتصادية”.