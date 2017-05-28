القريات.. انطلاق فاعليات المخيم الرمضاني الـ 12 بمشاركة 1470 مستفيدا

تواصل – الجوف:

انطلقت فعاليات المخيم الرمضاني الثاني عشر، لعام ١٤٣٨ هـ، لإفطار الصائمين، والذي يقيمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالقريات بمقراته الثلاث التابعة للمكتب التعاوني في جنوب الضمان الاجتماعي، وشرق جامع خادم الحرمين، وداخل المكتب التعاوني، وذلك للعام الثاني عشر على التوالي.

وبلغ عدد المستفيدين في أول أيام رمضان أكثر من (١٤٧٠) شخصًا من مختلف الجنسيات، ومن المتوقع زيادة العدد خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المشرف العام على المخيم جنوب الضمان الاجتماعي منور الطويلعي أن المخيم استقبل في يومه الأول أكثر من 800 مستفيدًا.

وذكر المشرف العام على المخيم الفرعي عطاالله العنزي، الواقع بجانب جامع خادم الحرمين الشريفين استقبل تقريبًا حوالي (600) شخصًا، والإفطار الخاص بالمسلمين الجدد في المكتب حوالي (٧٠) شخصًا، وشملت الوجبات، الدجاج والأرز والتمور والألبان والعصائر، والتي تكفل بقيمتها المكتب التعاوني، وتقوم بإعدادها الأسر المنتجة بالقريات بإشراف مباشر من لجنة الأسر المنتجة.

وأشار المدير التنفيذي المكلف مرزوق العنزي إلى أن مخيم الإفطار الرمضاني الثاني عشر هذا العام يحمل شعار “إفطار ودعوة” والذي من خلاله يتم إعداد برامج دعوية مصاحبة لمخيم إفطار الصائمين الذي يتبناه قسم توعية الجاليات، والتي يقدمها دعاة المكتب، كالمحاضرات والمسابقات الدعوية، حيث تم رصد الجوائز للفائزين.

وأوضح أن فعاليات المخيم تبدأ من بعد صلاة العصر يومياً إلى ما بعد صلاة المغرب، مؤكداً أيضاً أن مخيم الإفطار يستقبل المسلمين وغيرهم، وهذا ما يشكل عائداً جيداً ومحفزاً للمحسنين والمتبرعين من أن تبرعهم ليس فقط للإفطار وانما يصاحب الإفطار دعوة إلى الدخول في الإسلام.

وثمن مرزوق العنزي جهود لجنة شباب محافظة القريات، التابعة لمجلس شباب الجوف، على جهودهم في التنظيم داخل المخيم ومساهمتهم الفعالة في مساعدة المسئولين بالمكتب واستقبال الوجبات من المتبرعين، والإشراف على ترتيب دخول المستفيدين من مختلف الجنسيات، معبرا عن شكره وتقديره للبلدية والأسر المنتجة على جهودهم المبذولة.

ولمن أراد الدعم والمشاركة بمشروع افطار صائم، يمكنه التبرع عبر الحساب التالي:

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