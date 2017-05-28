جازان.. زحام شديد في «ضمد» بسبب «ذروة الإفطار»

جازان – نايف عريشي:

شهد أول أيام الشهر الفضيل بجازان، ازدحاماً مرورياً، مع وقت الذروة، وهو الوقت الذي يأتي قبل الإفطار بساعتين، حيث يتسابق الكل لشراء احتياجات سفرة الطعام قبل أن يرفع المؤذن النداء لصلاة المغرب.

ورصدت عدسة “تواصل” صوراً للصائمين بمحافظة “ضمد”، وهم يتسوقون لشراء بعض الاحتياجات الضرورية للإفطار.

وشهد طريق الملك عبدالعزيز، وسط المحافظة، زحاماً غير عادي، تسبب في عرقلة السير، خاصة بعد أن قامت البلدية والمحافظة بإغلاق مخارج الملفات (اليوتيرن) على كامل الطريق، الأمر الذي تسبب في زيادة الاختناق المروري، وهو ما دعا المواطنين إلى مطالبة مرور جازان بسرعة فتح المخارج السابقة، للمساهمة في فك الاختناقات.

وتشهد المنطقة المركزية بـ “ضمد” في شهر رمضان من كل عام ازدحاماً من المواطنين والمقيمين، حيث اعتادوا في هذا الشهر التسوق في تلك المنطقة، والتي تتواجد بها بسطات رمضان التي تقدم الأكلات الرمضانية والعصائر وغيرها من الأطباق الشعبية.