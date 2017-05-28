 إعفاء موظفي أمانة مكة من البصمة خلال رمضان | صحيفة تواصل الالكترونية

إعفاء موظفي أمانة مكة من البصمة خلال رمضان

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إعفاء موظفي أمانة مكة من البصمة خلال رمضان

تواصل – مكة المكرمة:

قررت أمانة العاصمة المقدسة، إعفاء موظفيها في المركز الرئيس والبلديات التابعة لها خلال رمضان من إثبات دوامهم عبر نظام البصمة، مكتفية بالتوقيع بدءاً من الأحد المقبل إلى الثامن من شوال.

جاء ذلك بناء على توجيه أمين مكة المكرمة الدكتور أسامة البار، حيث يعمل بعض الموظفين خلال رمضان بنظام الورديات، الأمر الذي لا يتحقق تنظيمه بوجود البصمة، وفقاً لـ”مكة”.

ويساعد ذلك الموظفين على أداء المهام الميدانية المنوطة بهم من قبل الأمانة والبلديات، من جولات رقابية ميدانية وكشف ومتابعات لكثير من الأعمال.

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