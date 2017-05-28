«سار» يحدد موعد بدء رحلات خط الشمال وصولاً إلى القريات وحائل

تواصل – الرياض:

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، أمس السبت، تحديد ديسمبر المقبل لبدء رحلات المحطة النهائية في خط الشمال للوصول إلى القريات، فيما تبدأ الرحلات إلى حائل بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور بشار المالك -بحسب صحيفة “مكة”-: ‘‘إن الدراسات تتوقع طلباً كبيراً على نقطة الوصول في القريات”، مبيناً أن حجز التذاكر بأرقام الهوية الخليجية وجوازات السفر.

وأشار “المالك” إلى أن البدء بالأسعار الرسمية، خفض الطلب بعدما كانت الأسعار الترويجية 40 ثم 60 ريالاً، غير أنه لم يعتبر السعر وحده هو المسؤول، حيث أعيدت جدولة الرحلات كما أتت التسعيرة الجديدة متزامنة مع فترة الامتحانات.