بعد انتظارها 17 عاما.. أم تُرزق بستة توائم دفعة واحدة

تواصل – وكالات:

بعد 17 عاما من الانتظار، رُزقت زوحة أمريكية بستة توائم دفعة واحدة، داخل مستشفى الأطفال بمدينة ريتشموند، عاصمة ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشرف طاقم طبي من 40 فرداً على عملية الولادة القيصرية التي أجريت خلال الأسبوع الثلاثين من الحمل، واستقبلت ثلاثة مواليد من الذكور وثلاث إناث أخريات.

ويتمتع المواليد التوائم بصحة جيدة رغم ضعف وزنهم الذي يتراوح بين 400 جرام وكيلوجرام واحد، وجرى الاحتفاظ بهم في وحدة للعناية المركزة.

وأثنى الأب أيدي بولي، على الطاقم الطبي الذي ساهم في عملية الولادة، قائلا إنهم “الطاقم” أضحى بمثابة عائلة ثانية له.