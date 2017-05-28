في أول أيام رمضان.. مغردون يدشنون هاشتاق «شكراً لمن طبخت فطوري»

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دشنَّ مغردون هاشتاق “#شكراً_لمن_طبخت_فطوري”، اليوم السبت، بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك، لتقديم تحية الشكر والدعاء للنساء اللواتي قمن بتجهيز الإفطار وهن صائمات.

واتفق مئات المغردين الذين شاركوا في الهاشتاق على ضرورة تقدم الشكر لهن، وعدم انتقاد الطعام؛ نظراً للمجهود الكبير المبذول في إعداده لا سيما مع صيامهن.

بداية علق “ناصر سي عبدالله @NACER544” في تغريدة عبر الهاشتاق قائلاً: “هذا الشكر هو أقل القليل لجهد الغاليات من الأمهات والأخوات والزوجات والبنات.. ولو الهدية لهن آيفون 7 بالعيد يكون أحلى”.

ودعا صاحب المعرف “HESHAM @hhhtjm” لهن عبر الهاشتاق، بقوله: “اللهم اكتب الأجر لكل أم وكل بنت وكل زوجة في هذا الشهر الكريم، تعب صيام وتعب مطبخ أسأل الله أن يفتح لكم كل أبواب الرزق والفرح”.

وأوضح المغرد “عبدالله‏ الشمري @3bid_q8” أن “امك اختك زوجتك ابنتك، صائمات ومتعبات مثلك، جزاكم الله عنا خير الجزاء، شكراً لابنة حواء العظيمة المنبع الفياض للجمال”.

بدوره، أكد “عبدالرحمن المخلّفي @D7om_7rb” أن “انتقاد وجبة الإفطار قد يجرح أماً زوجة أو أختاً أو بنتاً، قضت نهارها في المطبخ تعمل وهي صائمة من أجلك، فأكرموهن بكلمة طيبة”.