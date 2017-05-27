أمير المنطقة يدشن العيادات الخارجية بمستشفى «المدينة» العام ومركز الأزهري الجديد (صور)

تواصل – أحمد الحربي:

‏دشن الأمير ⁧‫فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، الأربعاء الماضي⁩ العيادات الخارجية بمستشفى ⁧‫المدينة المنورة⁩ العام “الجديد”، والمركز الصحي النموذجي بحي الأزهري.

‏وقال أمير المدينة ‘‘إن التدشين يؤسس لنقلة نوعية في الخدمات الصحية بالمنطقة‘‘ مؤكداً، أن ما يبعث على الفخر هو تشغيل هذه المنشآت الصحية بكوادر وطنية شابة‘‘.

‏وأشار إلى أن إلى أهمية تشجيع الاستثمار في المجال الصحي بالمنطقة، مضيفاً أن الطموح أن تكون المدينة المنورة من أميز مدن العالم في الخدمات الصحية.

‏كما وجه سموه الشكر لوزير الصحة توفيق الربيعة على ما تبذله الوزارة لإيفاء التزامهم لتشغيل المستشفى بطاقته الاستيعابية 500 سرير بنهاية 2017.

‏ويتضمن المستشفى 201 سرير للعنايات المركزة بأنواعها، و84 عيادة خارجية، ووحدات ما فوق سرير المريض يتم تركيبها لأول مرة على مستوى المملكة.

‏فيما جُهز مركز صحي الأزهري بأسلوب طبي حديث ويقدم خدماته لأكثر من 15 ألف نسمة إلكترونياً، كما يتميز بالتعامل مع فئة الصم بلغة الإشارة.