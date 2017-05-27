أمير المنطقة يدشن العيادات الخارجية بمستشفى «المدينة» العام ومركز الأزهري الجديد (صور)

تواصل – أحمد الحربي:
دشن الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، الأربعاء الماضي العيادات الخارجية بمستشفى المدينة المنورة العام “الجديد”، والمركز الصحي النموذجي بحي الأزهري.
وقال أمير المدينة ‘‘إن التدشين يؤسس لنقلة نوعية في الخدمات الصحية بالمنطقة‘‘ مؤكداً، أن ما يبعث على الفخر هو تشغيل هذه المنشآت الصحية بكوادر وطنية شابة‘‘.
وأشار إلى أن إلى أهمية تشجيع الاستثمار في المجال الصحي بالمنطقة، مضيفاً أن الطموح أن تكون المدينة المنورة من أميز مدن العالم في الخدمات الصحية.
كما وجه سموه الشكر لوزير الصحة توفيق الربيعة على ما تبذله الوزارة لإيفاء التزامهم لتشغيل المستشفى بطاقته الاستيعابية 500 سرير بنهاية 2017.
ويتضمن المستشفى 201 سرير للعنايات المركزة بأنواعها، و84 عيادة خارجية، ووحدات ما فوق سرير المريض يتم تركيبها لأول مرة على مستوى المملكة.
فيما جُهز مركز صحي الأزهري بأسلوب طبي حديث ويقدم خدماته لأكثر من 15 ألف نسمة إلكترونياً، كما يتميز بالتعامل مع فئة الصم بلغة الإشارة.