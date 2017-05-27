«مياه الرياض»: ضخّ 485 ألف متر مكعب يومياً في الصيف.. ونصيب الفرد 271 لتراً

تواصل- واس:

قالت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة الرياض، إنها أنهت استعداداتها لفصل الصيف هذا العام 1438هـ، لتلبية احتياجات مواطني منطقة الرياض في 20 محافظة للمياه النظيفة، والذين يقدر عددهم (مليون وثمانمائة ألف) مستفيد، حيث سيتم ضخ أكثر من 485 ألف متر مكعب مياه يومياً، بمتوسط 271 لتراً للفرد الواحد.

ومن المعروف، أن فصل الصيف تزداد فيه الحاجة للمياه، ويكثر فيه الاستهلاك، خاصة عندما يتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وتم التأكد من جاهزية الفرق الميدانية بالشركة، الخاصة بالتشغيل الذاتي والتعاقدي، التي تعمل على مدار الساعة في معالجة أية أحداث طارئة تمنع استمرارية خدمة إمدادات المياه للعملاء.

وبناء على نتائج دراسة الشكاوى المؤثرة على تقديم الخدمة للعملاء وبحث أسبابها، فقد تم إعداد وتنفيذ خطط للطوارئ عند حدوث أي نقص في إمدادات المياه عن طريق الاستعانة بمقاولي السقيا والتشغيل والصيانة، والتنسيق مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وإعادة توزيع وجدولة الضخ للمناطق المتأثرة، كما تمت المراجعة على جاهزية مراكز خدمات العملاء بالمحافظات.

كما تم حصر الأشياب الأهلية والحكومية بجميع محافظات الرياض، وتحديد مواقعها لتكون مصادر بديلة في حال تعطل أي مشروع، حيث يوجد قرابة (51) شيباً حكومياً و (154) شيباً أهلياً، بالإضافة لحصر جميع الناقلات لمتعهدي السقيا ومقاولي التشغيل والصيانة في جميع المحافظات.

ولما تمثله الصيانة الدورية والوقائية من أهمية في تنفيذ خطط الضخ، فإنه يتم متابعتها بشكل مستمر، وذلك طبقاً للجداول الزمنية المعتمدة، وتحت إشراف وإدارة مهندسين وفنيين سعوديين.