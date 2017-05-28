بسبب عمرة رمضان.. أسعار تذاكر الطيران للعمالة المنزلية ارتفعت 100%

تواصل – الرياض:

أكد المتخصص في قطاع الاستقدام منصور الجابري، اليوم السبت، أن عمرة رمضان رفعت أسعار تذاكر الطيران للعمالة المنزلية بنسبة 100%.

وقال الجابري: ‘‘إن ارتفاع الضغط على الرحلات القادمة للمملكة في شهر رمضان رفع أسعار تذاكر الطيران؛ مما سبب في ارتفاع التكاليف على مكاتب الاستقدام وعلى العملاء”، بحسب “الرياض”.

وأوضح، أنه مع قرب شهر رمضان المبارك يلاحظ ندرة في وجود الخادمات، لذلك تلجأ بعض الأسر للاستعانة بالخادمات عن طريق التأجير.

وأشار “الجابري” إلى أن زيادة الإقبال على العمالة المنزلية عن طريق التأجير يرتفع خلال شهر رمضان بنسبة 30% عن المستويات العادية قبل شهر رمضان.