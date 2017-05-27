«السيناريست» يعود في موسمه الثاني.. والتسجيل ينتهي الثلاثاء

تواصل – الرياض:

يعود برنامج “السيناريست” لتدريب وتأهيل الشباب والفتيات، على كتابة السيناريو والحوار الدرامي، ويستمر لمدة ستة أشهر، ويتضمن عدداً من الدورات التدريبية في مجالات كتابة السيناريو والأفلام الوثائقية والدراما والوثائقية واللغة العربية الإعلامية.

كما ينتقل البرنامج إلى جمهورية مصر العربية، ليكمل هناك، مستفيداً من الخبرات الكبيرة في القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي، كما يتميز البرنامج بكثرة اللقاءات الإثرائية وورش العمل مع الأكاديميين والمتخصصين وأصحاب الخبرة في مجال كتابة السيناريو والدراما والإخراج السينمائي، حيث يشمل – بالإضافة إلى ست دورات تدريبية – ما يزيد عن ستة عشر لقاء وتدريباً، ويقوم المتدربون عند نهاية البرنامج بتقديم نص درامي جاهز للتصوير تحت إشراف لجنة تحكيمية تضم كاتباً ومخرجاً ومنتجاً للأعمال الدرامية.

وكان البرنامج في نسخته الأولى قد قام بتأهيل 16 متدرباً ومتدربة، كتبوا 36 نصاً لأفلام قصيرة جاهزة للتنفيذ والتصوير، حيث تم تأهيلهم بين السعودية وتركيا، وهو ما انعكس على سمعة البرنامج بين فئات المهتمين من الشباب والفتيات، فعند فتح باب التسجيل شهد موقع البرنامج إقبالا كبيرا حيث سجل في اليوم الأول ما يزيد عن مائة متدرب ومتدربة ولا زال التقديم مفتوحاً حتى مساء الثلاثاء 5 / 9 /1438 هــ.

ويمكن التسجيل من خلال النموذج الإلكتروني:

http://goo.gl/3Ys5Nl