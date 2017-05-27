السودان ينفي تعرُّض جنوده لمذبحة في ميدي باليمن

تواصل – وكالات:

نفى مصدر عسكري سوداني، ما تناقلته وسائل إعلام تابعة لمليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح عن إلحاق خسائر فادحة بجنوده في اليمن.

وأوضح المصدر العسكري: أن 15 جندياً فقط قُتلوا وأصيب 70 آخرون بجروح بعضها خطيرة، وليس كما ذكرت (سبأ) الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، بمقتل 83 جندياً سودانياً، بينهم أربعة ضباط كبار، وفقاً للمشهد اليمني.

وكانت وكالة “سبأ” قد نقلت عن مصدر عسكري قوله: “إن الحوثيين نفذوا هجوماً ضد قوات عسكرية سودانية، تابعة للتحالف العربي بالقرب من صحراء ميدي بمحافظة حجة، أودى بحياة وإصابة 86 عنصراً من القوات السودانية أثناء الهجوم‘‘.

يذكر أن القوات السودانية، هي أكبر القوات العربية التي تشـارك في المعارك البريـة في مواجهات مبـاشرة ضد المليشيات، وكـان لها دور بارز في حسم عدد من المعارك وخاصة في المناطق الساحلية والجنوبية.