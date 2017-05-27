«الزعاق» يكشف عن أكثر مدن المملكة وأقصرها صوماً.. ويحذر من مربعانية «القيظ» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، عن أكثر مدن المملكة صوماً وأقصرها لهذا العام، محذراً من مربعانية “القيظ” التي تبدأ في الثامن من شهر رمضان، ومبيناً أنها ثالث أكثر شهور السنة حرارة هذا العام.

وقال “الزعاق” في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي عبر “تويتر”: ‘‘إن معظم مناطق المملكة ستتجاوز ساعات الصيام فيها 15 ساعة”، محذراً في الوقت نفسه من مربعانية “القيظ”.

وأوضح، أن الثلث الأخير من شهر رمضان سيكون الأطول في السنة، مشيراً إلى أن أكثر المدن صوماً في رمضان ستكون طريف حيث ستصل إلى 15 ساعة و40 دقيقة، وأقصرها جازان بفارق ساعة وربع.