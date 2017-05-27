 أمريكا.. لبناني تابِع لـ«حزب الله» يعترف بضلوعه في غسيل أموال | صحيفة تواصل الالكترونية

أمريكا.. لبناني تابِع لـ«حزب الله» يعترف بضلوعه في غسيل أموال

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أمريكا.. لبناني تابِع لـ«حزب الله» يعترف بضلوعه في غسيل أموال

تواصل – واس:

أعلن الادعاء الأمريكي اعتراف لبناني متهم بمحاولة استغلال صِلاته بتنظيم حزب الله في تنفيذ مخطط لغسيل أموال “مخدرات” بالتهمة المنسوبة إليه أمام محكمة اتحادية في بروكلين بنيويورك.

وقال الادعاء الأمريكي ‘‘إن جوزيف أسمر، وهو من بيروت ويبلغ من العمر 43 عاماً، اعترف بالتهمة أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إريك فيتاليانو ‘‘.

وكان أسمر اعتُقل في باريس في أكتوبر عام 2015 وتم ترحيله إلى الولايات المتحدة بعد 14 شهراً، ويواجه أسمر عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً، ولم يتحدد موعد بعد للنطق بالحكم.

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