تسمُّم 25 شخصاً بالمدينة والأمانة تغلق 9 محلات

تواصل – أحمد الحربي:

أوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بأمانة منطقة المدينة المنورة محمد الشتاء، بأنه بناء على البلاغ الأولي من المديرية العامة للشؤون الصحية للاشتباه بحالة تسمم غذائي لعدد 25 شخصاً، قامت إدارة مراقبة الأغذية بوكالة الخدمات بمباشرة الحالة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية في حينه.

وبيّن مدير إدارة مراقبة الأغذية محمد إحسان عبده، أنه تم مباشرة إغلاق (٩) منشآت غذائية ومعمل لتحضير الحلويات والمعجنات، حيث تم تلقي البلاغ بعد صلاة الجمعة، بتاريخ 1438/08/30 هـ وتم تكليف جميع المشرفين في إدارة مراقبه الأغذية بالتوجه للمواقع بمشاركة لجنة التسمم الغذائي المكونة من الأمانة والصحة.

وأضاف أنه تم إغلاق جميع المحلات المشتبه بها بالتسمم لمدة خمسة أيّام احترازياً، وتحويل جميع العاملين فيها للمختبر المرجعي للشؤون الصحية لفحصهم، وأخذ العينات منهم والتأكد من سلامتهم، وكذلك تم أخذ عينات من الأغذية لفحصها وتطبيق جميع الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، وفق اللوائح والاشتراطات الصحية الخاصة لكل نشاط تجاري.

وناشد الشتاء المواطنين والمقيمين بالتعاون بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفة تتعلق بالصحة العامة من خلال الاتصال بالرقم الموحد ‏لعمليات الأمانة (940) أو عبر تطبيق الأمانة في الأجهزة الذكية (Android وApple store) أو عبر حسابات الأمانة بمواقع التواصل الاجتماعي (AmanaAlmadinah@).